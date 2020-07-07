2020-07-07T16:26:35+03:00
Общество

«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники

Сейчас одна из птиц плохо себя чувствует. Хозяева везут попугая в клинику
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

В Ставрополе попугаи – неразлучники вылетели «из гнезда» и напугали домочадцев. Объявление о том, что птицы пропали оперативно разлетелось по местным пабликам:

За чертой бедности: сколько ставропольцев живут от зарплаты до зарплаты

00:00
00:00

- В тот день, когда они вылетели, они были возле дома. И никто не мог подумать, что к вечеру они окажутся в нескольких км от него, - рассказывала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» хозяйка птиц – Оксана.

К счастью, нашлись добрые ставропольцы, которые не поленились, а молниеносно отреагировали на объявление о пропаже.

- Благодаря неравнодушным, отзывчивым людям мы смогли найти наших попугаев и вернуть их домой. Только один попугай плохо чувствует себя. Сейчас везем птичку в клинику. Очень надеемся, что сможем ей помочь. Ведь неразлучники не живут по одиночке, - делится заботливая хозяйка.

Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Попугаи-неразлучники чаще всего обитают в тропической Африке, на Мадагаскаре и на нескольких близлежащих островах.

Так их назвали потому, что считалось, будто в случае гибели одного из пары, умирает и другой: от невыносимой печали. Правда это или же всего лишь трогательная сказка, остается решать орнитологам.

Тем временем жители Ставрополя делятся в сети позитивной новостью, радуются найденным попугаям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники
В Ставрополе колокольный звон будет оповещать о рождении новых семей
На Ставрополье МЧС предупредило о подтоплениях из-за сильных дождей
В Ставрополе бытовая ссора закончилась кровавой драмой
Село в Дагестане назовут именем скончавшегося отца Хабиба
В Ставрополе врачи спасли детей с тяжелым пороком сердца
ВТБ одобрил сделки проектного финансирования жилья с эскроу на более чем 400 млрд рублей
На Ставрополье построят 12 детских садов
На Ставрополье ожидаются ливень, гроза, сильный ветер
На Ставрополье специалист районной администрации ответит за злоупотребление должностными полномочиями
На Ставрополье 1 сентября усилят меры безопасности
Мать и двое детей погибли: машина сорвалась в 100-метровую пропасть в Чечне
На Ставрополье снесли незаконно возведенную постройку
На Ставрополье установлен рекорд по числу выздоровевших пациентов
Проехал на «красный»: в Чечне два поезда сошли с рельсов после столкновения
На Ставрополье качественным водоснабжением обеспечат жителей станицы Новомарьевской
В Ставрополе обновят бассейны с родниками
На Ставрополье за сутки выявили 79 новых случаев заражения COVID-19
«Пенная вечеринка» в фонтане Ессентуков закончилась разбирательством
Перевозчик объяснил причину отмены скоростной «Кометы» между Севастополем и Ялтой
В Пятигорске все детсады откроются 15 июля
На Ставрополье экс-министр потратил многомиллионный «откат» на покупку люксовых иномарок
Жители Ставрополья смогут менять электрические счетчики бесплатно