«Умирает от невыносимой печали»: в Ставрополе нашлись пропавшие попугаи-неразлучники

7 Июль 2020 2020-07-07T16:26:35+03:00

Сейчас одна из птиц плохо себя чувствует. Хозяева везут попугая в клинику

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В Ставрополе попугаи – неразлучники вылетели «из гнезда» и напугали домочадцев. Объявление о том, что птицы пропали оперативно разлетелось по местным пабликам:

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- В тот день, когда они вылетели, они были возле дома. И никто не мог подумать, что к вечеру они окажутся в нескольких км от него, - рассказывала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» хозяйка птиц – Оксана.

К счастью, нашлись добрые ставропольцы, которые не поленились, а молниеносно отреагировали на объявление о пропаже.

- Благодаря неравнодушным, отзывчивым людям мы смогли найти наших попугаев и вернуть их домой. Только один попугай плохо чувствует себя. Сейчас везем птичку в клинику. Очень надеемся, что сможем ей помочь. Ведь неразлучники не живут по одиночке, - делится заботливая хозяйка.

Фото: СОЦСЕТИ

Попугаи-неразлучники чаще всего обитают в тропической Африке, на Мадагаскаре и на нескольких близлежащих островах.

Так их назвали потому, что считалось, будто в случае гибели одного из пары, умирает и другой: от невыносимой печали. Правда это или же всего лишь трогательная сказка, остается решать орнитологам.

Тем временем жители Ставрополя делятся в сети позитивной новостью, радуются найденным попугаям.

ИСТОЧНИК KP.RU