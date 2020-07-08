На Ставрополье родились Шахерезада, Посейдон, Мухаммед-Али и Медея

8 Июль 2020 2020-07-08T16:02:36+03:00

Всего за 5 месяцев этого года в нашем регионе на свет появились 5346 девочек и 5506 мальчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

156 семей стали родителями двойняшек. А две ставропольские семьи – родителями тройняшек

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В Ставропольском крае родители все чаще называют новорожденных необычными именами. Региональное управление ЗАГСа опубликовало топ таких имен.

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Так, в нашем крае за последний год родились Хрусталина, Мухаммед-Али, Эвет-Моник, Зевс, Медея, Посейдон, Мадонна, Пуха, Ясон, Зумруд и Шахерезада.

В пятерку самых популярных вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. Лидером среди мужских имени по-прежнему остается Артём. Женское имя София стабильно занимает первое место в топе. Затем: Мария, Ева, Анна и Виктория.

Всего за 5 месяцев этого года в нашем регионе на свет появились 5346 девочек и 5506 мальчиков.

Наибольшее количество записей актов о рождении регистрировались в краевом центре, а также в Ессентуках, Пятигорске и Минераловодском округе.

Еще из хороших новостей. 156 семей стали родителями двойняшек. А две ставропольские семьи – родителями тройняшек.

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ИСТОЧНИК KP.RU