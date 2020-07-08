2020-07-08T15:56:11+03:00
Общество

На КМВ священнослужители освятили минеральные источники

Скоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский»
Ася АСРЯН@asya1693
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Скоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский», бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного паркаСкоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский», бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного паркаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Железноводске впервые в День семьи, любви и верности священнослужители освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой.

Традиционно целебные источники Кавказских Минеральных Вод освящают перед началом курортного сезона. Но в этом году таинство пришлось отложить.

По словам главы курорта Евгения Моисеева, скоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский», бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного парка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первый на Кавказских Минеральных Водах ледовый дворец появится в Ессентуках при содействии Союза мастеров спорта. Как сообщили в пресс-службе главы региона, соглашение уже подписано.

По словам губернатора, несколько тысяч детей в нашем крае мечтают заниматься фигурным катанием.

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Он добавил, что это будет школа не только фигурного катания и хоккея (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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