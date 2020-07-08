На КМВ священнослужители освятили минеральные источники
В Железноводске впервые в День семьи, любви и верности священнослужители освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой.
Традиционно целебные источники Кавказских Минеральных Вод освящают перед началом курортного сезона. Но в этом году таинство пришлось отложить.
По словам главы курорта Евгения Моисеева, скоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский», бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного парка.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первый на Кавказских Минеральных Водах ледовый дворец появится в Ессентуках при содействии Союза мастеров спорта. Как сообщили в пресс-службе главы региона, соглашение уже подписано.
По словам губернатора, несколько тысяч детей в нашем крае мечтают заниматься фигурным катанием.
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ИСТОЧНИК KP.RU