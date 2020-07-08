Житель Ставрополья хотел забрать сожительницу с пьянки, а убил знакомого

8 Июль 2020 2020-07-08T17:31:30+03:00

Между ними произошла ссора. Разъяренный мужчина ударил ножом в живот потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте Фото: Архив "КП"

Разъяренный мужчина ударил ножом в живот потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте

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Инцидент произошел вечером 3 мая в Левокумском районе. Мужчина пришел домой к 61-летнему знакомому за своей сожительницей. В это время она компании других гостей распивала спиртное.

Между ними произошла ссора. Разъяренный мужчина ударил ножом в живот потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье вынесли приговор мужчине, который убил свою дочь. Суд поддержал государственное обвинение, передает пресс-служба краевой прокуратуры.

В мае 2019 года, ночью, пьяный гражданин вышел на улицу села Бешпагир Грачевского района. На почве ревности и неприязни к жене он ударил ножом свою дочь. Экспертиза показала, что все четыре пореза были на шее. От травм девочка умерла на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU