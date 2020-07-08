Житель Ставрополья хотел забрать сожительницу с пьянки, а убил знакомого
Инцидент произошел вечером 3 мая в Левокумском районе. Мужчина пришел домой к 61-летнему знакомому за своей сожительницей. В это время она компании других гостей распивала спиртное.
Между ними произошла ссора. Разъяренный мужчина ударил ножом в живот потерпевшего. От полученного ранения он скончался на месте.
Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье вынесли приговор мужчине, который убил свою дочь. Суд поддержал государственное обвинение, передает пресс-служба краевой прокуратуры.
В мае 2019 года, ночью, пьяный гражданин вышел на улицу села Бешпагир Грачевского района. На почве ревности и неприязни к жене он ударил ножом свою дочь. Экспертиза показала, что все четыре пореза были на шее. От травм девочка умерла на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU