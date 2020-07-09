2020-07-09T10:18:35+03:00
Общество

В Пятигорске на месте самостроев обустроят прогулочную зону

Сносить объекты застройщик будет за свой счет
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации ПятигорскаФото: пресс-служба администрации Пятигорска
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На одной из центральных улиц Пятигорска снесут незаконно возведенные объекты Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Там уточнили, что речь идет о постройках по улице Леваневского. Прокуратура и администрация Пятигорска подала иск об их демонтаже. Краевого суда решение вступило в законную силу.

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Недобросовестному застройщику придется снести объект за свой счат. На исправление этой ошибки у него есть три месяца.

Избежать его не получится. В противном случае, придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Кстати, из хороших новостей: на месте высвобожденной территории — от улицы Мира до Пастухова, администрация планирует создать прогулочную зону с дорожками, лавочками и фонтанами.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Каскадный фонтан в Курортном парке Ессентуков пострадал от рук вандалов.

В чашу фонтана вылили несколько литров моющего средства, и это привело к образованию пены такого большого количества, что она заполонила все пространство декоративного водоема.

По словам представителя городского управления ЖКХ Данила Абакумова, утром каменные чаши под напором воды оказались полностью забиты пеной. Ее остатки до сих пор остаются в самом большом фонтане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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