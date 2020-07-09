В Ессентуках вандалы атаковали очередной фонтан
Каскадный фонтан в Курортном парке Ессентуков пострадал от рук вандалов. В чашу фонтана вылили несколько литров моющего средства, и это привело к образованию пены такого большого количества, что она заполонила все пространство декоративного водоема.
Как на Ставрополье отметят День семьи, любви и верности
По словам представителя городского управления ЖКХ Данила Абакумова, утром каменные чаши под напором воды оказались полностью забиты пеной. Ее остатки до сих пор остаются в самом большом фонтане.
В соцсети нашлись и те, кто предположил, что фонтан решили помыть. А кто-то уверен, что так было задумано. Как бы то ни было, кадры с камер видеонаблюдения передано правоохранительным органам.
Сейчас полиция разыскивает злоумышленников.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала,что в Железноводске впервые в День семьи, любви и верности священнослужители освятили бювет-книгу и летние бюветы с минеральной водой.
Традиционно целебные источники Кавказских Минеральных Вод освящают перед началом курортного сезона. Но в этом году таинство пришлось отложить.
По словам главы курорта Евгения Моисеева, скоро в городе откроют еще два законсервированных источника – «Нелюбинский» и «Владимирский», бюветы которых располагаются в Нижней части Курортного парка.
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ИСТОЧНИК KP.RU