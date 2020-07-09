На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 79 человек

9 Июль 2020 2020-07-09T08:19:36+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больницы на Ставрополье испытывают проблемы в связи с перегруженностью. Фото: Эдуард Абрамов

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Уже несколько дней подряд динамика распространения коронавируса на Ставрополье не растет, а число ежедневно выздоравливающих пациентов остается довольно высоким.

Минувшие сутки не стали исключением. Из-под медицинского наблюдения были выписаны 100 человек, а за все время - уже 3678. По словам губернатора Ставрополья, для текущего момента это значимый результат.

Но победа над болезнью еще не близка.За последние сутки коронавирусом заболели 79 человек. Еще трое скончались. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что больницы на Ставрополье испытывают проблемы в связи с перегруженностью.

Часть медучреждений с трудом справляется с потоком больных. Об этом заявил губернатор Владимир Владимиров на встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

По словам главы региона, возможности некоторых медучреждений практически исчерпаны. В связи с этим требуются модернизация и расширение.

ИСТОЧНИК KP.RU