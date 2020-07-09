На Ставрополье в тройном ДТП пострадал трехмесячный ребенок
Инцидент произошел 8 июля, около 11:00, на федеральной автодороге «Кавказ» в поселке Иноземцево города Железноводска.
Водитель «Ваз-21100» при неработающем светофоре, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с «Шкода Фабиа». А «Шкода Фабиа» по инерции продолжил движение и врезался в стоящий автомобиль «Шкода Октавиа».
С ушибами в больницу доставили 34-летнюю водителя «Фабии» и ее трехмесячную дочь.
Малышка получила ушибы, но, к счастью, госпитализация не понадобилась. Девочка находилась во время аварии в автолюльке. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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