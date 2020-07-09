2020-07-09T10:04:03+03:00
Происшествия

На Ставрополье в тройном ДТП пострадал трехмесячный ребенок

За рулем легковушки был 25-летний злостный нарушитель ПДД
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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Инцидент произошел 8 июля, около 11:00, на федеральной автодороге «Кавказ» в поселке Иноземцево города Железноводска.

Водитель «Ваз-21100» при неработающем светофоре, выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу и столкнулся с «Шкода Фабиа». А «Шкода Фабиа» по инерции продолжил движение и врезался в стоящий автомобиль «Шкода Октавиа».

С ушибами в больницу доставили 34-летнюю водителя «Фабии» и ее трехмесячную дочь.

Малышка получила ушибы, но, к счастью, госпитализация не понадобилась. Девочка находилась во время аварии в автолюльке. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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