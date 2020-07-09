В Георгиевске 11-летний велосипедист-нарушитель попал под колеса легковушки

9 Июль 2020 2020-07-09T09:48:30+03:00

За рулем машины был 65-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв

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Инцидент произошел 08 июля, около 14:00, на улице Быкова в Георгиевске. Водитель автомобиля «Датсун ОН-ДО» сбил велосипедиста, который ехал по нерегулируемому пешеходному переходу вопреки ПДД верхом на велосипеде.

11-летний велосипедист получил ушибы и ссадины.

За рулем машины был 65-летний местный житель. В момент ДТП он был трезв. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью. Сейчас по факту происшествия проводится проверка, к которой подключены родители пострадавшего.

Согласно ПДД России,, кататься на велосипеде по дорогам общего пользования детям до 14 – запрещено. Через пешеходный переход велосипед необходимо перекатывать, спешившись с него.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в тройном ДТП пострадал трехмесячный ребенок.

Малышка получила ушибы, но, к счастью, госпитализация не понадобилась. Девочка находилась во время аварии в автолюльке.

ИСТОЧНИК KP.RU