Ставропольчанка убила парня, мешавшего спать маленькой внучке

9 Июль 2020 2020-07-09T10:13:46+03:00

Женщине не понравились оскорбительные высказывания мужчины о себе и дочери

Женщине не понравились оскорбительные высказывания мужчины о себе и дочери

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Инцидент произошел днём 28 июня селе Казьминском. В одном из домов распивали спиртные напитки гости во главе с 45-летней хозяйкой. В квартире были также ее дочь с маленьким ребенком.

По версии следствия, 27-летний гость шумел. Хозяйка дома попросила его вести себя тише, чтобы не будить внучку.

Парень обиделся на эти замечания. Между ними завязался конфликт. Женщине не понравились оскорбительные высказывания мужчины о себе и дочери.

Она ударила его кухонным ножом в грудь.

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью. Сейчас подозреваемая находится в больнице. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком.

Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок. «Яблоком раздора» стала кухонная плита. Ее не смогли поделить две жительницы общежития.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком. Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок. «Яблоком раздора» стала кухонная плита. Ее не смогли поделить две жительницы общежития.

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На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком

Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU