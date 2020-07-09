Ставропольчанка убила парня, мешавшего спать маленькой внучке
Инцидент произошел днём 28 июня селе Казьминском. В одном из домов распивали спиртные напитки гости во главе с 45-летней хозяйкой. В квартире были также ее дочь с маленьким ребенком.
По версии следствия, 27-летний гость шумел. Хозяйка дома попросила его вести себя тише, чтобы не будить внучку.
Парень обиделся на эти замечания. Между ними завязался конфликт. Женщине не понравились оскорбительные высказывания мужчины о себе и дочери.
Она ударила его кухонным ножом в грудь.
Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
От полученного ранения потерпевший скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью. Сейчас подозреваемая находится в больнице. Против нее возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком.
Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок. «Яблоком раздора» стала кухонная плита. Ее не смогли поделить две жительницы общежития.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком. Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок. «Яблоком раздора» стала кухонная плита. Ее не смогли поделить две жительницы общежития.
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На Ставрополье жительница общежития вылила на соседку ведро с кипятком
Рассердившаяся ставропольчанка сначала толкнула соседку. Затем сдвинула с места ее любимый домашний цветок (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU