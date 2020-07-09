2020-07-09T13:27:57+03:00
Общество

На Ставрополье почти 5 тысяч семей получили сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке

Если родился третий или последующий ребенок, а право на маткапитал в семье ранее не возникало, на каждого ребенка родители получают по 616 617 рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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С 15 апреля этого года материнский капитал назначается без заявления, на основе данных органов ЗАГСС 15 апреля этого года материнский капитал назначается без заявления, на основе данных органов ЗАГСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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4820 семьям в нашем регионе выдали сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке. Об этом сообщили в Отделении Пенсионного фонда России по Ставрополью. Всего по России на текущий момент их получили более 200 тысяч семей.

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Напомним, что 1 марта Владимир Путин подписал закон о расширении программы маткапитала. Документом предусматривается продление программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.

Теперь семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, получают 466 617 рублей. При рождении с начала года в семье второго ребенка размер маткапитала составляет 616 617 рублей.

Если родился третий или последующий ребенок, а право на маткапитал в семье ранее не возникало, на каждого ребенка родители получают по 616 617 рублей.

С 15 апреля этого года материнский капитал назначается без заявления, на основе данных органов ЗАГС.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае родители все чаще называют новорожденных необычными именами. Региональное управление ЗАГСа опубликовало топ таких имен. Так, в нашем крае за последний год родились Хрусталина, Мухаммед-Али, Эвет-Моник, Зевс, Медея, Посейдон, Мадонна, Пуха, Ясон, Зумруд и Шахерезада.

В пятерку самых популярных вошли Александр, Михаил, Максим и Иван. Лидером среди мужских имени по-прежнему остается Артём. Женское имя София стабильно занимает первое место в топе. Затем: Мария, Ева, Анна и Виктория.

Всего за 5 месяцев этого года в нашем регионе на свет появились 5346 девочек и 5506 мальчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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