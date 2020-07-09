2020-07-09T13:49:27+03:00
Общество

В Ставрополе рассказали, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске

Пересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусора
Ася АСРЯН@asya1693
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Пересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусораПересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусораФото: Александр ГЛУЗ
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В Ставрополе рассказали, как сэкономить на «коммуналке» в отпуске, на больничном или если горожанин находится в длительной командировке.

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Все эти обстоятельства могут быть причиной для перерасчёта суммы за коммунальные услуги потребителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета. Об этом уточнили в пресс-служьбе регионального МинЖКХ.

Например, если абонент покидает место жительства более чем на пять дней, он может претендовать на уменьшение суммы за оплату услуг ЖКХ.

Для этого ему нужно обратиться в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН или в ресурсоснабжающую организацию с соответствующим заявлением. Сделать это необходимо либо до отъезда, либо в течение 30 дней после возвращения.

Пересчёту подлежит плата за горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, свет, газ, вывоз мусора. Важно помнить, что плата за содержание мест общего пользования, а также взнос на капитальный ремонт перерасчету не подлежат.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, какими будут тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020 для каждого мунициапального образования, и как сэкономить на платежах летом. Так, платежки с увеличившимися цифрами придут в августе при начислении оплаты за июль, в сентябре - при расчетах за газ по нормативам потребления для отопления.

Если вы обнаружите внеплановое или необоснованное повышение тарифов, жалуйтесь! Все контакты указаны в конце статьи. Там же - тарифы ЖКХ для каждого муниципального образования края.

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Рассказываем, какими будут тарифы ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2020 для каждого мунициапального образования, и как сэкономить на платежах летом (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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