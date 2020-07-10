Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях
Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
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Так, в топ-10 популярных направлений для отдыха в санаториях в июле вошли Крым, Сочи, Анапа, Кисловодск, Ессентуки, Геленджик, Пятигорск, Железноводск, Башкирия и Московская область.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что открытие санаториев в Пятигорске в 2020 году после карантина будет поэтапным, как и на других курортах. Здравниц здесь меньше, чем в других городах, но здесь есть уникальный лечебный профиль, основанный на применении местной минеральной воды.
В Пятигорске, помимо всех остальных заболеваний, успешно справляются с проблемами опорно-двигательного аппарата, нервной системы, кожных и гинекологических заболеваний.
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ИСТОЧНИК KP.RU