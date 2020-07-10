В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней
В Пятигорске 61-летний местный житель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, грабеже. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома России.
Когда на Кавминводах появится первый ледовый спорткомплекс
Инцидент произошел утром 18 декабря 2019 года. Пятигорчанин на одном из рынков в городе, будучи пьяным, напал на 23-летнюю знакомую. Он поймал девушку между торговыми павильонами и надругался над ней.
После этого он забрал её мобильный и скрылся. Следователи провели обыск, назначили судебные экспертизы.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье злоумышленник обманывал родителей выпускников, собирая с них деньги за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Против 67-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На Ставрополье мошенник предлагал за деньги вступать в академию ФСБ
Суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU