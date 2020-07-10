В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней

10 Июль 2020 2020-07-10T10:59:26+03:00

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В Пятигорске 61-летний местный житель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, грабеже. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома России.

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Инцидент произошел утром 18 декабря 2019 года. Пятигорчанин на одном из рынков в городе, будучи пьяным, напал на 23-летнюю знакомую. Он поймал девушку между торговыми павильонами и надругался над ней.

После этого он забрал её мобильный и скрылся. Следователи провели обыск, назначили судебные экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье злоумышленник обманывал родителей выпускников, собирая с них деньги за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Против 67-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU