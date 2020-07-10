2020-07-10T10:59:26+03:00
Происшествия

В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней

Назначена экспертиза, допрошена потерпевшая, уголовное дело направлено в суд
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба СКР России по СтавропольюФото: пресс-служба СКР России по Ставрополью
Изменить размер текста:

В Пятигорске 61-летний местный житель обвиняется в насильственных действиях сексуального характера, грабеже. Об этом сообщает пресс-служба краевого Следкома России.

Когда на Кавминводах появится первый ледовый спорткомплекс

00:00
00:00

Инцидент произошел утром 18 декабря 2019 года. Пятигорчанин на одном из рынков в городе, будучи пьяным, напал на 23-летнюю знакомую. Он поймал девушку между торговыми павильонами и надругался над ней.

После этого он забрал её мобильный и скрылся. Следователи провели обыск, назначили судебные экспертизы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье злоумышленник обманывал родителей выпускников, собирая с них деньги за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Против 67-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье мошенник предлагал за деньги вступать в академию ФСБ

Суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 июля
В Северной Осетии программу молодежной политики будут разрабатывать при участии активных жителей
На Ставрополье медикам, работающим с коронавирусом, выплатили более 660 млн рублей
На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии
В Ставрополе троллейбусы будут курсировать до 22:00
Ставрополье получило 830 млн на благоустройство объектов городской среды
На Ставрополье ищут место гибели летчика Свиридова
В Черкесске проверят семью 3-летнего ребенка, выпавшего из окна
В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней
Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях
В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня
Ставропольским посевам угрожает нашествие гусениц
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека
Восемь городов Ставрополья подключат к "Умному городу"