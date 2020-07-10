В Черкесске проверят семью 3-летнего ребенка, выпавшего из окна

10 Июль 2020 2020-07-10T13:29:53+03:00

Мальчик выжил, но сейчас в госпитале

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Прокуратура Карачаево-Черкесии организует проверку в Адеге-Хабльском районе по факту выпадения 3-летнего ребенка из окна. Об этом рассказывает пресс-служба республиканского надзорного органа.

Инцидент произошел в ауле Вако-Жиле. Мальчик, придвинув к окну стул, взобрался на подоконник. Москитная сетка не выдержала нагрузки. Ребенок упал со второго этажа - ориентировочно, с 2,5-метровой высоты, передавала полиция. Пострадавший сейчас в больнице с тяжелой травмой.

- По результатам проверки будут установлены условия жизни и воспитания ребенка, дана оценка действиям (бездействию) законных представители, должностным лицам органов системы профилактики, - сказано в сообщении прокуратуры.

За ходом проверки следят в Черкесске.

ИСТОЧНИК KP.RU