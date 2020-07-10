2020-07-10T13:11:13+03:00
Общество

В Ставрополе троллейбусы будут курсировать до 22:00

А еще восстановили освещение в сквере на Крепостной горе
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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В Ставрополе троллейбусы теперь будут курсировать по городу дольше, до 22:00 . Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко. Он также добавил, что освещение в сквере на Крепостной горе полностью восстановили.

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А также распилили и вывезли два сухих и опасных дерева на улице Артёма и Пригородной, выполнили ямочный ремонт на участке дороги по улице Апанасенковской.

- По вашим просьбам мы установили остановочный павильон по улице Селекционной. Теперь там удобно ждать общественный транспорт.

Сделали заездной карман, посадочную площадку и подход от тротуара, - рассказал глава Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 11 июля на двух площадках города развернутся ярмарки выходного дня. Так, сезонные фрукты и овощи, бакалейные товары, мучные изделия и многое другое горожане смогут приобрести в рамках акции «Покупай ставропольское!».

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Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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