2020-07-10T13:19:10+03:00
Общество

На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии

Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70%
Ася АСРЯН@asya1693
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Начали свою работу 57% ставропольских предпринимателей. Еще 18% респондентов удалось приспособитьсяНачали свою работу 57% ставропольских предпринимателей. Еще 18% респондентов удалось приспособитьсяФото: Архив "КП"
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Президент ТПП СК Борис Оболенец направил в адрес губернатора Ставрополья итоги III этапа всероссийского опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ. Ставропольский край».

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В итоге выяснилось, что из-за обязанности оплатить труд сотрудников без ведения деятельности и получения доходов – пришлось сокращать персонал. Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70%.

Начали свою работу 57% ставропольских предпринимателей. Еще 18% респондентов удалось приспособиться. При этом окончательно закрылись 21% и 4% в стадии закрытия.

Также выяснилось, что лишь 24 % опрошенных смогли воспользоваться мерами господдержки. Из них 63% заявили, что она не помогла решить возникшие проблемы.

Только 20% из числа опрошенных предпринимателей имеют план дальнейших действий, а 49% дали отрицательный ответ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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