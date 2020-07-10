2020-07-10T12:05:39+03:00
Общество

Ставрополье получило 830 млн на благоустройство объектов городской среды

Реализация проекта по созданию комфортной городской среды продолжатся и в 2021 году
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставропольский край в 2021 году направят около 830 миллионов рублей на благоустройство территории. К осени планируют благоустроить 31 объект. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Реализация проекта по созданию комфортной городской среды продолжатся и в 2021 году. На очереди - 22 территории.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске построят приют, который сможет вместить две тысячи животных.

Сейчас проводится работа по подбору и уточнению границ земельного участка для строительства учреждения.

В 2020 году на эти цели направят 10 миллионов рублей. На данный момент в крае работают пять спецучреждений, которые могут вместить 559 животных. Однако потребность в десятки раз выше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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