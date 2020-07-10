2020-07-10T15:19:50+03:00
Общество

В Северной Осетии программу молодежной политики будут разрабатывать при участии активных жителей

Глава РСО - А провел совещание по развитию профессиональной самореализации молодежи республики
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Фото пресс-службы главы РСО - Алания.Фото пресс-службы главы РСО - Алания.
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В совещании приняли участие зампред правительства РСО - Алания Ирина Азимова, руководитель Управления по внутренней политике администрации главы РСО - А и правительства РСО - А Сергей Мильдзихов, помощник главы РСО - Алания Каира Калоева, председатель Комитета по делам молодежи республики Руслан Джусоев, представители активной молодежи республики и военно-патриотических организаций.

Вячеслав Битаров отметил, что сегодня необходимо привлекать молодое поколение к участию в общественной жизни и решению социально значимых задач.

- Современный мир меняется, постоянно модернизируется и дополняется новыми элементами, - сказал он. - С развитием технологий в отдельных отраслях становится меньше рабочих мест. И это приводит к тому, что молодой человек, если даже и хочет работать, не может реализовать себя. Некоторых это ломает, они приобретают вредные привычки, что приводит к пагубному образу жизни. Поэтому мы должны создавать возможности для самореализации молодых людей.

Как отметил глава республики, необходимо знать, чем живут молодые люди, что их волнует и тревожит, какие проблемы руководство республики способно решать на местном уровне, а что нужно решать на окружном и федеральном. Именно поэтому было принято решение включить в состав рабочей группы по разработке программы молодежной политики РСО - Алания активных граждан Северной Осетии.

- Занятость молодежи в производственной сфере и в сельском хозяйстве, всемерная поддержка предпринимательских инициатив и гуманитарных проектов, здоровый образ жизни, увлеченность спортом, повышение образовательного и культурного уровня нынешнего поколения - все эти направления должны войти в республиканскую программу поддержки молодежи, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

Отметим, что сегодня в Северной Осетии на площадке Проектного офиса ведется работа по разработке приоритетных программ для работы с одаренными детьми. Речь идет о раннем выявлении юных талантов, их постоянном развитии, внимательном сопровождении одаренных детей на всех этапах получения образования и трудоустройства. По мнению главы региона, такие программы должны быть разработаны и в рамках реализации молодежной политики.

По итогам совещания были приняты рекомендации и намечены планы, направленные на улучшение работы молодежной политики в республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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