На Ставрополье собрали более 90 тонн черешни

10 Июль 2020 2020-07-10T14:30:31+03:00

Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность косточковых ниже, чем в 2019 году Фото: Павел КЛОКОВ

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В Ставропольском крае завершается сбор черешни. Так, урожай в хозяйствах составил 90,8 тонны. Сейчас уборка продолжается в Предгорном районе. Тем временем уже собрали вишню. Ее выращивают в одном предприятии в Новоселицком районе.

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Вишен этим летом там получили 28 тонн. Эти данные приводит «Ставропольвиноградплодопром».

Из-за неблагоприятных погодных условий урожайность косточковых ниже, чем в 2019 году. Кстати, в конце июля начнется сбор сливы. Она растёт на 280,72 гектара площадей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одного из самых опасных вредителей кукурузы и подсолнечника на Ставрополье будут уничтожать при помощи паразитов трихограмм. Так, в 2019 году посевы кукурузы и подсолнечника значительно пострадали от гусениц хлопковой совки.

Против них малоэффективны даже химические инсектициды. Чтобы повысить эффективность борьбы с ней необходимо начинать борьбу уже с яйцекладкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU