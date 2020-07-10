В Ставрополе кража бутылки виски в магазине попала на видео
Инцидент произошел в одном из магазинов Ставрополя. Кадры с камер видеонаблюдения попали в местные паблики.
По словам хозяина магазина, он уже написал заявление в правоохранительные органы.
На кадрах видно, как сначала парень крутится около стеллажа с алкогольными напитками. Затем, находит удачный момент и берет с полки бутылку виски.
Парень украл бутылку виски и спрятал ее в штаны.
После, засовывает алкоголь в брюки. Украденную бутылку виски он прикрывает футболкой.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье банда автодилеров обчистила покупателей на 63 млн рублей. Эти деньги они уже успели потратить.
ИСТОЧНИК KP.RU