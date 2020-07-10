На Ставрополье группа судебных приставов обвиняется в мошенничестве

10 Июль 2020 2020-07-10T16:23:43+03:00

В итоге им удалось обмануть 22 клиентов. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

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В городской суд Невинномысска направили уголовное дело судебного пристава-исполнителя. Его обвиняют по трем статьям: «Мошенничество», «Покушение на мошенничество» и «Организация мошенничества». Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ставропольцы регулярно отдают деньги интернет-мошенникам 00:00 00:00

Так, два судебных пристава решили мошенническим способом заработать денег. Для этого они привлекли в свою банду еще одного единомышленника.

Злоумышленники обманывали людей, предлагая купить арестованные машины. В подтверждение своих слов они показывали потенциальным клиентам автомобили, находившиеся на стоянке судебных приставов.

После этого обвиняемый получал от ставропольцев деньги, а машины в собственность им не передавал. В итоге им удалось обмануть 22 клиентов. Сумма ущерба превысила 13 миллионов рублей.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу одного из участниковбанды. Теперь злоумышленника ждет суд.

Следователи продолжают расследовать уголовные дела остальных соучастников преступлений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье злоумышленник обманывал родителей выпускников, собирая с них деньги за поступление детей в престижный вуз ФСБ. Против 67-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело.

Пятигорский городской суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU