«Почему родственники за нее не постояли?»: что известно о резонансной смерти 23-летней Мадины Умаевой

Резонансная история смерти 23-летней жительницы Чечни Мадины Умаевой продолжают бурно обсуждать в сети. Напомним, что недавно ее мать попросила прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова и семьи мужа дочери. Причина извинений – «необоснованность ее обвинений в адрес зятя».

- Мать умершей девушки не стала отрицать, что во многом сама придумала обвинения и во многом ее аудиосообщения строились на догадках и предположениях, - комментирует в новом видеобращении чеченский журналист Хамзат Батукаев.

Пользователи сети не перестают «заваливать» кавказские паблики вопросами: «Почему родственники за нее не постояли», «Почему девушку так рано выдали замуж», «Кто ее родители?».

С первой учительницей Мадины Умаевой встретилась чеченская правозащитница Хеда Умаева. По ее словам, именно этот педагог за руку отвела Мадину в первыи класс, когда ей исполнилось аж 9 лет.

- То есть она получается она была несчастна от рождения. Причем, по вине самых близких еи людеи . Больно просто, узнавать детали ее короткои и несчастнои жизни, которая так трагично для нее закончилась. Ну и много всего узнала, когда встречалась с мамои Мадины. Была у нее дома, беседовала с неи . Но я, даже сегодня, при всем моеем отрицательном отношении к мужу Мадины и его матери, побоялась бы гнева Аллаха, однозначно утверждать, что Мадину убили.

О несчастной и короткой жизни чеченки Мадины Умаевой. Рассказывает правозащитница Хеда Саратова.

Итак, что известно о биографии 23-летней Мадины Умаевой. Молодая женщина была замужем за жителем чеченского Гудермеса Висхаджи Хамидовым. Парню было 20 лет, когда он женился на Мадине. Сам Висхаджи — инвалид детства I группы. Эти сведения подтверждены документами, предоставленными матерью парня. Она же и считается его опекуном. В сентябре 2017 года Висхаджи признали недееспособным.

Мадине на момент замужества было 16 лет. Прожив год в браке, она родила первенца. К 23-годам у Мадины было уже трое детей. В сети писали, что молодая мать ждала четвертого ребенка. Однако эта информация не подтвердилась. Мать Мадины - Хутмат Давлетмурзаева. Именно она написала заявление в правоохранительные органы после смерти дочери.

Женщина просила провести проверку по факту смерти моей дочери и возбудить уголовное дело. Все это ради того, чтобы установить истинную причину смерти девушки. «КП-Северный Кавказ» писала о «Резонансной истории смерти Мадины Умаевой: что показали результаты эксгумации».

Обнародованы аудио из личной переписки матери умершей Мадины Умаевой.

Однако, все это закончилось тем, что появилось видео, на котором мать умершей 23-летней чеченки Мадины Умаевой общается с родителями зятя.

На кадрах: мама погибшей – Хутмат Давлетмурзаева, свекровь девушки – Гумсет Хамидова, ее супруг – Кюри Хамидов. Также на видео присутствует вдовец – Висхаджи Хамидов. «Мать Мадины просит прощения у Гумсет Хамидовой, Висхаджи Хамидова и Кюри Хамидова, в отношении которых она ранее выдвигала обвинения в смерти своей дочери».

- Как следует из ее слов, после всех доводов ее родственников и экспертизы проведенной следственной группой, у нее не осталось ни малейших сомнений что семья Хамидовых ни в чем не виновата, - пишет автор ролика.

Мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед сватами.

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