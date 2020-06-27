В Чечне мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед мужем и свекрами дочери

В соцсетях появилось видео, на котором мать умершей 23-летней чеченки Мадины Умаевой общается с родителями зятя.

На кадрах: мама погибшей – Хутмат Давлетмурзаева, свекровь девушки – Гумсет Хамидова, ее супруг – Кюри Хамидов. Также на видео присутствует вдовец – Висхаджи Хамидов. Пока сваты, размахивая руками, выясняют возникшие между ними «непонимания», Висхаджи молча сидит на крыльце.

Молодой вдовец, скрестив руки, перебирает ногами и периодически отводит взгляд в сторону. В опубликованном видео также появляются двое детей: мальчик и девочка. По всей вероятности, дети умершей Мадины.

Фото: стоп-кадр репортажа на ЧГТРК

Весь разговор сватов проходит на чеченском языке. Однако администраторы нескольких местных пабликов разъяснили суть беседы.

«Мать Мадины просит прощения у Гумсет Хамидовой, Висхаджи Хамидова и Кюри Хамидова, в отношении которых она ранее выдвигала обвинения в смерти своей дочери».

- Как следует из ее слов, после всех доводов ее родственников и экспертизы проведенной следственной группой, у нее не осталось ни малейших сомнений что семья Хамидовых ни в чем не виновата, - пишет автор ролика.

По его словам, «главной причиной того, что Хутмат Давлетмурзаева выдвигала обвинения, стали массовые рассылки аудиозаписей, на которых люди высказывали десятки необоснованных версий и распространяли лживые слухи о причинах смерти Мадины Умаевой».

Мать эксгумированной Мадины Умаевой извинилась перед сватами.

В конце видео Хутмат приобнимет мать зятя и его отца.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что история смерти 23-летней Мадины Умаевой вызвала огромный общественный резонанс. За разбирательство громкого дела взялся глава республики Рамзан Кадыров.

Напомним, 20 июня, в чеченском Гудермесе эксгумировали тело 23-летней матери троих детей. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину её смерти.

Фото: СОЦСЕТИ - https://vk.com/femkav

А эксгумацию решили провести для проверки сообщений в соцсетях о том, что молодая женщина погибла из-за «насильственных действий, совершённых её супругом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Резонансная история смерти Мадины Умаевой: что показали результаты эксгумации

За что родственникам умершей молодой чеченки пришлось извиняться на собрании (подробнее)

«Моя дочь не болела эпилепсией»: история резонансной смерти молодой чеченки обрастает подробностями

Следователи провели эксгумацию тела 23-летней уроженки Гудермеса Мадины Умаевой, которая умерла и была похоронена ночью (подробнее)

«Даже тело не показали»: в Чечне эксгумировали тело девушки, в смерти которой, подозревают мужа

Сейчас правоохранители опрашивают родственников девушки, участников подготовки к похоронам (подробнее)

«Он закопал тело в ту же ночь»: прокуратура Чечни проверит информацию об убийстве мужем молодой жены

Мать 23-летней жительницы Чечни утверждает, что дочь убили (подробнее)