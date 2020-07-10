На Ставрополье предприниматели получили льготные кредиты
На Ставрополье идёт реализация первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии.
Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела
Например, кредитными организациями выдается беспроцентный займ на неотложные нужды бизнеса. В первую очередь, на выплату заработной платы. На сегодняшний день банками одобрено более 632 обращений на общую сумму 1,6 млрд.
Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
С 1 июня текущего года начала работать программа возобновления деятельности предпринимателей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент ТПП СК Борис Оболенец направил в адрес губернатора Ставрополья итоги III этапа всероссийского опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ. Ставропольский край».
В итоге выяснилось, что из-за обязанности оплатить труд сотрудников без ведения деятельности и получения доходов – пришлось сокращать персонал. Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70%.
Начали свою работу 57% ставропольских предпринимателей. Еще 18% респондентов удалось приспособиться. При этом окончательно закрылись 21% и 4% в стадии закрытия.
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ИСТОЧНИК KP.RU