2020-07-10T16:55:22+03:00
Общество

На Ставрополье предприниматели получили льготные кредиты

Действует программа реструктуризации уже имеющихся кредитов. Кредитные каникулы получили 2700 субъекта МСП в объеме 8,2 млрд. руб
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского краяФото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края
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На Ставрополье идёт реализация первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии.

Вирус убивает бизнес: четверть ставропольских предпринимателей закрывают дела

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Например, кредитными организациями выдается беспроцентный займ на неотложные нужды бизнеса. В первую очередь, на выплату заработной платы. На сегодняшний день банками одобрено более 632 обращений на общую сумму 1,6 млрд.

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

Фото: управление по информационной политике аппарата Правительства Ставропольского края

С 1 июня текущего года начала работать программа возобновления деятельности предпринимателей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что президент ТПП СК Борис Оболенец направил в адрес губернатора Ставрополья итоги III этапа всероссийского опроса предпринимателей «БИЗНЕС-БАРОМЕТР СТРАНЫ. Ставропольский край».

В итоге выяснилось, что из-за обязанности оплатить труд сотрудников без ведения деятельности и получения доходов – пришлось сокращать персонал. Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70%.

Начали свою работу 57% ставропольских предпринимателей. Еще 18% респондентов удалось приспособиться. При этом окончательно закрылись 21% и 4% в стадии закрытия.

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Выручка по сравнению с аналогичным периодом 2019 года у предпринимателей края упала до 70% (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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