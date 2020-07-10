В Пятигорске электросети подали иски к трамвайному предприятию на 18 млн рублей

10 Июль 2020 2020-07-10T16:54:06+03:00

Изменить размер текста: A A

«Пятигорские электрические сети» направили в арбитражный суд несколько исков. Кроме основных платежей за потреблённую энергию, ресурсная организация также хочет истребовать пеню.

Так, трамвайный парк Пятигорска не платил по счетам с 2019 года. В первом иске говорится о задолженности с 1 декабря по 29 февраля 2020 года. От предприятия требуют 11,3 млн рублей в качестве основной суммы, пишет «Победа26». И ещё 495 тысяч рублей пени за период с 19 января до 25 мая.

Следующее заседание запланировано на 18 августа.

Второй иск от «Пятигорских электрических сетей» к «Городскому электрическому транспорту» поступил 7 июля. В нём сообщается о взыскании задолженности в 6,4 миллиона рублей. Подробности дела пока не раскрываются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе троллейбусы теперь будут курсировать по городу дольше, до 22:00 . Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко.

Он также добавил, что освещение в сквере на Крепостной горе полностью восстановили. А также распилили и вывезли два сухих и опасных дерева на улице Артёма и Пригородной, выполнили ямочный ремонт на участке дороги по улице Апанасенковской.

ИСТОЧНИК KP.RU