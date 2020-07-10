2020-07-10T16:54:06+03:00
Общество

В Пятигорске электросети подали иски к трамвайному предприятию на 18 млн рублей

Второй иск от «Пятигорских электрических сетей» к «Городскому электрическому транспорту» поступил 7 июля
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Пятигорские электрические сети» направили в арбитражный суд несколько исков. Кроме основных платежей за потреблённую энергию, ресурсная организация также хочет истребовать пеню.

Так, трамвайный парк Пятигорска не платил по счетам с 2019 года. В первом иске говорится о задолженности с 1 декабря по 29 февраля 2020 года. От предприятия требуют 11,3 млн рублей в качестве основной суммы, пишет «Победа26». И ещё 495 тысяч рублей пени за период с 19 января до 25 мая.

Следующее заседание запланировано на 18 августа.

Второй иск от «Пятигорских электрических сетей» к «Городскому электрическому транспорту» поступил 7 июля. В нём сообщается о взыскании задолженности в 6,4 миллиона рублей. Подробности дела пока не раскрываются.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе троллейбусы теперь будут курсировать по городу дольше, до 22:00 . Об этом сообщил градоначальник Иван Ульянченко.

Он также добавил, что освещение в сквере на Крепостной горе полностью восстановили. А также распилили и вывезли два сухих и опасных дерева на улице Артёма и Пригородной, выполнили ямочный ремонт на участке дороги по улице Апанасенковской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В «СтрелаАвто» пройдут «Дни принципиально нового SKODA RAPID»
В Пятигорске объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах
В Пятигорске электросети подали иски к трамвайному предприятию на 18 млн рублей
На Ставрополье предприниматели получили льготные кредиты
Ингушский депутат заработал на липовой инвалидности родни 17 млн
На Ставрополье группа судебных приставов обвиняется в мошенничестве
На курортах КМВ пройдут парковые концерты
В Ставрополе кража бутылки виски в магазине попала на видео
В Ставрополе произошла массовая авария
В Невинномысске появилось потомство благородных оленей
На Ставрополье собрали более 90 тонн черешни
На Ставрополье продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 июля
В Северной Осетии программу молодежной политики будут разрабатывать при участии активных жителей
На Ставрополье медикам, работающим с коронавирусом, выплатили более 660 млн рублей
На Ставрополье 25 % предпринимателей заявили о своем закрытии
В Ставрополе троллейбусы будут курсировать до 22:00
Ставрополье получило 830 млн на благоустройство объектов городской среды
На Ставрополье ищут место гибели летчика Свиридова
В Черкесске проверят семью 3-летнего ребенка, выпавшего из окна
В Пятигорске пенсионер поймал девушку и надругался над ней
Пятигорск вошел в десятку лучших курортов для отдыха в санаториях
В Ставрополе на двух площадках развернутся ярмарки выходного дня
Ставропольским посевам угрожает нашествие гусениц
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 83 человека
Восемь городов Ставрополья подключат к "Умному городу"