2020-07-10T17:38:16+03:00
Общество

В Пятигорске объяснили, почему нельзя купаться в фонтанах

Основная проблема – это вред, наносимый здоровью детей
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации ПятигорскаФото: пресс-служба администрации Пятигорска
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В Пятигорске социальный патруль пресекает купание горожан в фонтанах курорта. В особенности, детей.

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По словам замглавы администрации города Инны Плесниковой, основная проблема – это вред, наносимый здоровью детей.

Уже не говоря о других технических моментах, о наличии в составе воды различных химикатов, при попадании которых в организме происходят различные нарушения. На сегодняшний день, главные опасности, которые подстерегают всех любителей охладиться в фонтане в жару это:

- Наличие в составе воды химических элементов и возбудителей различных кожных заболеваний;

- Во время жары высокая температура воздуха лишь способствует размножению болезнетворных микроорганизмов, неблагоприятно влияющих на внутренние органы человека;

- На дне фонтанов имеются дорогостоящие форсунки, струйные насадки, легко задев которые можно пораниться;

- Велик риск, поскользнувшись в чаше фонтана, упасть на дно и получить травму.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе стартовал сезон фонтанов. Открытие отмечали сразу в четырех точках города. Мероприятия организовали на площади Святого князя Владимира, Крепостной горе и в двух скверах на проспекте Юности и улице 50 лет ВЛКСМ.

Во всех этих местах есть фонтаны. Мэр Ставрополя Иван Ульянченко побывал на церемонии около микрорайона "Перспективный".

- Градоначальник запустил фонтаны вместе с руководителем музея "Россия - моя история" Георгием Головиным и горожанами, выбранными генератором случайных чисел в аккаунте администрации города, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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