В «СтрелаАвто» пройдут «Дни принципиально нового SKODA RAPID»

10 Июль 2020 2020-07-10T17:33:13+03:00

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Дилерский центр «СтрелаАвто» продолжает знакомить с новой моделью ŠKODA RAPID. В мае, напомним, здесь уже прошла презентация в уникальном онлайн-формате. Посмотреть ее, кстати, можно в Instagram - аккаунт @skoda_minvody

На этот раз клиентов приглашают непосредственно в дилерский центр, чтобы лично познакомиться с самой продаваемой моделью марки в новом дизайне и оценить все обновления, которые претерпел ŠKODA RAPID.

- Для тех, кто задумывается о покупке автомобиля в «Дни принципиально нового ŠKODA RAPID», мы подготовили приятные сюрпризы! - говорят в «СтрелаАвто». - Каждый клиент, прошедший тест-драйв на ŠKODA RAPID, получит подарок. Также вас ожидают прохладительные напитки и угощения! Ждем вас в ДЦ «СтрелаАвто» с 4 по 19 июля!

Записаться на тест-драйв можно по тел. 8 (87922) 6-53-53 и на сайте

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ИСТОЧНИК KP.RU