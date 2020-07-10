2020-07-10T20:19:35+03:00
Общество

На Ставрополье глава округа заразился коронавирусом

Ранее один из сотрудников окружной администрации был госпитализирован с положительным диагнозом на инфекцию
Ася АСРЯН@asya1693
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Ранее один из сотрудников окружной администрации был госпитализирован с положительным диагнозом на коронавирус. А сейчас тестирование проходят все сотрудники мэрииРанее один из сотрудников окружной администрации был госпитализирован с положительным диагнозом на коронавирус. А сейчас тестирование проходят все сотрудники мэрииФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье глава Изобильненского городского округа Владимир заразился коронавирусной инфекций. Об этом сообщил сам чиновник сегодня, 10 июля. Глава округа ушел на самоизоляцию. Всем его подчиненным сделают тесты на инфекцию.

Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье

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- Чувствую себя удовлетворительно. Симптомы, как при легком гриппе, - прокомментировал Козлов свое самочувствие.

Глава округа также сообщил, что у всех, кто находился с ним в контакте, анализ отрицательный. По словам Козлова, у его супруги инфекция, к счастью, не подтвердилась:

- Но во избежание рисков будем соблюдать режим самоизоляции совместно, - рассказал он.

Глава Изобильненского округа Ставрополья заразился коронавирусом.

Ранее один из сотрудников окружной администрации был госпитализирован с положительным диагнозом на коронавирус. А сейчас тестирование проходят все сотрудники мэрии.

На данный момент в Изобильненском городском округе Ставрополья зарегистрировано 69 случаев заражения коронавирусом. Из них - 24 человека выздоровели, а 45 пока находятся на лечении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что число заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 5975. Жертвами инфекции стали 114 пациентов. Губернатор региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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