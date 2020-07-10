2020-07-10T14:03:26+03:00
Общество

На Ставрополье продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 июля

За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 83 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставропольском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 23 июляВ Ставропольском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 23 июляФото: Архив КП
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В Ставропольском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 23 июля.

Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье

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Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимиров Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим повышенной готовности продлён «до особого распоряжения».

— Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся на территории Ставропольского края эпидемиологической ситуации может быть продлён либо отменён досрочно, — говорится в документе.

Напомним, на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 83 человек. Скончались еще два пациента. Всего в регионе 5975 заболевших. А умерших - 114. Эти данные 10 июля озвучил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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