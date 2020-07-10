На Ставрополье продлён режим самоизоляции для людей старше 65 лет до 23 июля
В Ставропольском крае режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 23 июля.
Как не вернуться к ограничениям: коронавирус на Ставрополье
Соответствующее постановление подписал губернатор региона Владимиров Владимиров.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье режим повышенной готовности продлён «до особого распоряжения».
— Установить, что режим повышенной готовности в зависимости от складывающейся на территории Ставропольского края эпидемиологической ситуации может быть продлён либо отменён досрочно, — говорится в документе.
Напомним, на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 83 человек. Скончались еще два пациента. Всего в регионе 5975 заболевших. А умерших - 114. Эти данные 10 июля озвучил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Всего за сутки из -под медицинского наблюдения выписаны 93 пациента. А за весь период болезнь смогли преодолеть уже 3771 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU