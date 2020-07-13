На Ставрополье полицейские поймали пьяную мать за рулем легковушки
Инцидент произошел накануне поздно ночью в Невинномысске. Наряд ДПС остановил отечественную легковушку.
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За ее рулем была 25-летняя девушка с признаками опьянения. В салоне машины также был ее годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.
Женщина стала вести себя неадекватно: провоцировала скандал, пыталась уничтожить составляемые в ее отношении материалы, выражалась нецензурной бранью.
Автоинспекторы вызвали на место происшествия сотрудника отдела по делам несовершеннолетних и предложили ставропольчанке пройти процедуру освидетельствования на установление состояния опьянения.
Тем временем женщина продолжила скандалить. Она выхватывала из рук полицейских протоколы, швыряла ручки.
Пьяная мать за рулем легковушки материлась, скандалила с полицейскими.
После многократных предложений пройти освидетельствование, полицейские составили протокол.
Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также пристальное внимание инспекции по делам несовершеннолетних.
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ИСТОЧНИК KP.RU