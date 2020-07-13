На Ставрополье полицейские поймали пьяную мать за рулем легковушки

13 Июль 2020 2020-07-13T13:43:11+03:00

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Инцидент произошел накануне поздно ночью в Невинномысске. Наряд ДПС остановил отечественную легковушку.

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За ее рулем была 25-летняя девушка с признаками опьянения. В салоне машины также был ее годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Женщина стала вести себя неадекватно: провоцировала скандал, пыталась уничтожить составляемые в ее отношении материалы, выражалась нецензурной бранью.

Автоинспекторы вызвали на место происшествия сотрудника отдела по делам несовершеннолетних и предложили ставропольчанке пройти процедуру освидетельствования на установление состояния опьянения.

Тем временем женщина продолжила скандалить. Она выхватывала из рук полицейских протоколы, швыряла ручки.

Пьяная мать за рулем легковушки материлась, скандалила с полицейскими.

После многократных предложений пройти освидетельствование, полицейские составили протокол.

Женщине грозит лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей, а также пристальное внимание инспекции по делам несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU