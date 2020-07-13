2020-07-13T13:57:37+03:00
Общество

В Ставропольском крае 7 сел получат новый водовод

На первый этап строительства бюджетом края предусмотрено 68 млн рублей
Ася АСРЯН@asya1693
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По словам министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, жители этих семи населенных пунктов сегодня получают воду из природных источниковПо словам министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, жители этих семи населенных пунктов сегодня получают воду из природных источниковФото: архив "КП"
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Около 10 тысяч жителей сел Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселка Песковский, хуторов Новая Пролетарка и Тамбукан Предгорного района вскоре будут обеспечены качественным водоснабжением.

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Здесь в 2020 году начнется строительство нового межпоселкового водовода. Этот проект будет реализован в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края». На первый этап строительства бюджетом края предусмотрено 68 млн рублей.

По словам министра ЖКХ Ставрополья Романа Марченко, жители этих семи населенных пунктов сегодня получают воду из природных источников.

Марченко добавил, что новый водовод позволит обеспечить потребителей качественной водой и снимет проблему с ее дефицитом. Завершить строительство межпоселкового водовода планируем до конца 2021 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье почти 1,5 тысячи домов остались без воды из-за прорыва трубы. Среди тех, кого отключили от водоснабжения - четыре социально значимых объекта.

Сообщение о прорыве поступило после девяти часов 13 июля. ЧП случилось на Кубанском водоводе в Минераловодском районе, специалисты уже приостановили подачу воды.

Без снабжения остаются поселки Новотерский и Первомайский, хутора Славянский и Красный Пахарь, СОТ "Нива". Всего в зоне отключения - 1451 абонент.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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