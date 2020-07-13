2020-07-13T14:48:23+03:00
Происшествия

В Пятигорске мужчина обобрал двух иностранцев на полмиллиона рублей

Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно
Ася АСРЯН@asya1693
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В Пятигорске суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ по Ставрополью.

По данным ведомства, Тимур Садыхов пообещал двум иностранцам помочь в оформлении видов на жительство в России.

За это мужчины заплатили ему 500 тысяч рублей. При этом Садыхов не имел никаких возможностей для оформления миграционных документов. Полученные деньги мошенник успел потратить.

Суд признал Тимура Садыхова виновным. Злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

Напомним, что шлейф преступлений за чиновником волочился еще давно. Так, экс-министр обвинялся в злоупотреблении полномочиями при строительстве легкоатлетического манежа. Тогда Ущерб бюджету превысил 14 млн рублей. Подробнее здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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