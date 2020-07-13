2020-07-13T15:21:13+03:00
Происшествия

В Ставрополе мошенники обманным путем похитили 13,5 млн рублей

Пострадавшими «от рук» злоумышленников стали 22 местных жителя
Ася АСРЯН@asya1693
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Для большей убедительности, злоумышленники демонстрировали потерпевшим имущество, находящееся в собственности других людей, не подозревавших об их преступных намеренияхДля большей убедительности, злоумышленники демонстрировали потерпевшим имущество, находящееся в собственности других людей, не подозревавших об их преступных намеренияхФото: Мария ЛЕНЦ
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Житель Ставрополя, занимавший должность в исполнительном ведомстве Невинномысска, стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.

По данным ведомства, мужчина вместе с двумя подельниками, под предлогом выгодной продажи якобы арестованных автомобилей и недвижимого имущества, похитили деньги 22 людей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 13,5 миллиона рублей.

Для большей убедительности, злоумышленники демонстрировали потерпевшим имущество, находящееся в собственности других людей, не подозревавших об их преступных намерениях.

Кроме того мошенники показывали им фотографии автомобилей, найденных в интернете.

Собранные доказательства направлены в Невинномысский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

В Ставрополе мошенники обманным путем похитили 13,5 млн рублей

Пострадавшими «от рук» злоумышленников стали 22 местных жителя

Житель Ставрополя, занимавший должность в исполнительном ведомстве Невинномысска, стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по краю.

По данным ведомства, мужчина вместе с двумя подельниками, под предлогом выгодной продажи якобы арестованных автомобилей и недвижимого имущества, похитили деньги 22 людей.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 13,5 миллиона рублей.

Для большей убедительности, злоумышленники демонстрировали потерпевшим имущество, находящееся в собственности других людей, не подозревавших об их преступных намерениях.

Кроме того мошенники показывали им фотографии автомобилей, найденных в интернете.

Собранные доказательства направлены в Невинномысский городской суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

По данным следствия, ранее декабря 2017 года подозреваемый и представитель акционерного общества «Гипроздрав» договорились о передаче Когарлыцкому части денег, полученных обществом по государственному контракту по объекту «Краевой клинический кардиологический диспансер». Размер взятки - 15 миллионов 550 тысяч рублей.

Эти деньги брались за оказание содействия при проведении работ строительству объекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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