2020-07-13T17:26:10+03:00
Происшествия

Ставропольский пастух собрал оружие для отпугивания диких животных

Мужчина хранил его в жилом помещении. Выяснилось, что изъятое – огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба МВД России по СтавропольюФото: пресс-служба МВД России по Ставрополью
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Инцидент произошел в Арзгирском районе. Там на одной из животноводческих точек полицейские нашли у пастуха предмет, похожий на пистолет.

Мужчина хранил его в жилом помещении. Выяснилось, что изъятое – огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом.

Пригодно для стрельбы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Мужчину доставили в отдел внутренних дел. Там 46-летний пастух признался, что сам изготовил это оружие. Он планировал отпугивать им диких животных.

Кстати, по данным правоохранителей, мужчина был ранее судим.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что против бывшего министра строительства и архитектуры Ставрополья Алексея Когарлыцкого возбудили пятое уголовное дело. Он подозревается в получении взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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