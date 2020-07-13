Ставропольский пастух собрал оружие для отпугивания диких животных

13 Июль 2020 2020-07-13T17:26:10+03:00

Мужчина хранил его в жилом помещении. Выяснилось, что изъятое – огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом

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Инцидент произошел в Арзгирском районе. Там на одной из животноводческих точек полицейские нашли у пастуха предмет, похожий на пистолет.

Мужчина хранил его в жилом помещении. Выяснилось, что изъятое – огнестрельное оружие, изготовленное кустарным способом.

Пригодно для стрельбы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Мужчину доставили в отдел внутренних дел. Там 46-летний пастух признался, что сам изготовил это оружие. Он планировал отпугивать им диких животных.

Кстати, по данным правоохранителей, мужчина был ранее судим.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» и «Незаконное изготовление оружия».

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ИСТОЧНИК KP.RU