В Кисловодске отреставрируют старинные пешеходные мосты
В Кисловодске пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс курзала» 1895 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. А начнутся они с реставрации и капитального ремонта пешеходных мостов через улицы Вокзальную и Карла Маркса.
Пешеходные мосты входят в «Комплекс курзала» и считаются объектами культурного наследия регионального значения. Их построили в конце XIX века.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты. Речь идет о тополе в селе Краснокумском Георгиевского округа. Говорят, мол, этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.
Как гласят научные источники, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Чудо-тополь»: самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты
Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU