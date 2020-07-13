2020-07-13T17:39:38+03:00
Общество

В Кисловодске отреставрируют старинные пешеходные мосты

Пешеходные мосты входят в «Комплекс курзала» и считаются объектами культурного наследия регионального значения
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации КисловодскаФото: пресс-служба администрации Кисловодска
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В Кисловодске пройдут работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс курзала» 1895 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. А начнутся они с реставрации и капитального ремонта пешеходных мостов через улицы Вокзальную и Карла Маркса.

Пешеходные мосты входят в «Комплекс курзала» и считаются объектами культурного наследия регионального значения. Их построили в конце XIX века.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что самое большое на Ставрополье дерево исполняет мечты. Речь идет о тополе в селе Краснокумском Георгиевского округа. Говорят, мол, этот чудо-тополь будто бы обладает огромной жизненной силой и помогает преодолеть мрачные мысли, исполняет мечты.

Как гласят научные источники, тополь серебристый, а в просторечии белолистка, вырастает до 30 метров, возраст достигает 400 лет, у слишком старых деревьев цвет коры становится практически черным.

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Люди, побывавшие у тополя в Сафоновом лесу, утверждают, что после визита к исполину у них исполняются мечты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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