На Ставрополье провели уникальные роды

13 Июль 2020 2020-07-13T18:00:47+03:00

Такая патология опасна для женщины обильным кровотечением, экстренным кесаревым сечением, удалением матки, в худшем случае – инвалидизацией или даже летальным исходом Фото: архив "КП"

Медикам удалось сохранить женщине ее органы. Мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно

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В Ставрополе в стационар поступила пациентка с полным предлежанием и врастанием в стенки матки плаценты. Это означало, что при родах женщина полностью закроет ход для рождающегося малыша.

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Такая патология опасна для женщины обильным кровотечением, экстренным кесаревым сечением, удалением матки, в худшем случае – инвалидизацией или даже летальным исходом.

Для младенца – хроническим кислородным голоданием, задержкой развития.

Для спасения женщины медики решили на 34 неделе беременности провести кесарево сечение с применением эндоваскулярного метода баллонной окклюзии (закрытия) аорты. При таком методе специальный баллон под ультразвуковым наведением заводится в орту через прокол в бедренной артерии. Выполнение этого маневра позволяет добиться временной остановки кровотечения после извлечения плода, стабилизации показателей гемодинамики.

В итоге медикам удалось сохранить женщине ее органы. Мать и ребенок чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что городская больница Железноводска получила лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по травматологии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Впервые за время существования медучреждения здесь повели операцию по протезированию тазобедренного сустава.

Медики заменили поврежденный тазобедренной сустав на имплант с керамическим покрытием.

В региональном ведомстве добавили, что пациенты за такие операции не платят. Их проводят по полису обязательного медицинского страхования.

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ИСТОЧНИК KP.RU