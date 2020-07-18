Ольга Бузова может приехать в Ессентуки петь на массовом мероприятии

18 Июль 2020 2020-07-18T17:27:39+03:00

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В Ессентуки может приехать Ольга Бузова. Певица, возможно, выступит на местном крупном мероприятии, следует из данных сайта госзакупок.

На днях Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья выставила любопытный тендер. Чиновники ищут организаторов для фестиваля "PyroFivePeaks – 2021" и Международного музыкального фестиваля. Стоимость контракта - 45,8 миллиона рублей. Одним из обязательных пунктов - приглашение российских или мировых звезд эстрады. Под одно из четырех описаний идеально подходит Ольга Бузова.

- Артист - женщина. Участвовала не менее чем в одном телешоу на телевидении. Попала в рейтинг Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» не ниже 6 места, получала награду премии «Жара Music Awards» в номинации «Ты просто Cosmo». Два студийных альбома, восемь фильмов или сериалов, - завуалировала "КП - Северный Кавказ" описание Бузовой в контракте.

Отметим, что многие приведенные министерством критерии можно с легкостью найти в статьях звезд в Википедии.

А КТО ЕЩЕ

На Ставрополье привезут четырех именитых артистов за 45 млн рублей

Точных имен не разглашают. "КП - Северный Кавказ" узнала их по описанию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU