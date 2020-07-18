Ольга Бузова может приехать в Ессентуки петь на массовом мероприятии
В Ессентуки может приехать Ольга Бузова. Певица, возможно, выступит на местном крупном мероприятии, следует из данных сайта госзакупок.
На днях Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья выставила любопытный тендер. Чиновники ищут организаторов для фестиваля "PyroFivePeaks – 2021" и Международного музыкального фестиваля. Стоимость контракта - 45,8 миллиона рублей. Одним из обязательных пунктов - приглашение российских или мировых звезд эстрады. Под одно из четырех описаний идеально подходит Ольга Бузова.
- Артист - женщина. Участвовала не менее чем в одном телешоу на телевидении. Попала в рейтинг Forbes «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» не ниже 6 места, получала награду премии «Жара Music Awards» в номинации «Ты просто Cosmo». Два студийных альбома, восемь фильмов или сериалов, - завуалировала "КП - Северный Кавказ" описание Бузовой в контракте.
Отметим, что многие приведенные министерством критерии можно с легкостью найти в статьях звезд в Википедии.
А КТО ЕЩЕ
На Ставрополье привезут четырех именитых артистов за 45 млн рублей
Точных имен не разглашают. "КП - Северный Кавказ" узнала их по описанию (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU