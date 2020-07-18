Экс-певица "Serebro" может приехать в Ессентуки с выступлением

18 Июль 2020 2020-07-18T17:58:26+03:00

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Бывшая певица "Serebro" Елена Темникова может приехать на Ставрополье, чтобы выступить в Ессентуках. Артистка отлично подходит под описание, которое составили чиновники, следует из статьи "КП - Северный Кавказ".

На днях Министерство туризма и оздоровительных курортов Ставрополья выставили тендер на проведение двух мероприятий - фестиваля "PyroFivePeaks – 2021" и Международного музыкального фестиваля. Цена контракта - 45,8 миллиона рублей. Победитель розыгрыша должен пригласить на одно из мероприятий четыре знаменитых артиста. Среди них, возможно, Елена Темникова.

Для экс-певицы "Serebro" составили очень длинное описание.

- Артист - девушка. Участник популярного музыкального шоу талантов на российском телевидении, участник «Евровидения» (самостоятельно или в составе группы) от России (по результатам конкурса должен был оказаться в топ-3 исполнителей). Победитель премии журнала Glamour «Женщина года» в номинации «Певица года» и номинации «ЗВЕЗДАONLINE», номинирована на премию Муз-ТВ в номинации «Прорыв года», не менее двух раз номинирована на премию RU.TV, участвовала в фестивале «Песня года» и стала не менее двух раз победителем в номинации «Песня года», побеждала в премии «VK Music Awards». Четыре альбома в жанрах поп или дип-хаус, - перефразировал корреспондент "КП - Северный Кавказ".

Под такое описание подходит только Темникова.

А КТО ЕЩЕ?

На Ставрополье привезут четырех именитых артистов за 45 млн рублей

Точных имен не разглашают. "КП - Северный Кавказ" узнала их по описанию (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU