Следствие назначило проверку по факту хлопка в доме в КБР
Следователи начали проверку по факту хлопка газа в доме в Кабардино-Балкарии. ЧП случилось ранним утром 18 июля в городе Баксан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.
- Следователеми проведен осмотр места происшествия, совместно с представителями оперативных подразделений устанавливаются причины происшествия, - сказано в сообщении ведомства.
Ранее "КП - Северный Кавказ" писала, что в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ. Начался пожар, жителей дома в экстренном порядке эвакуировали. К семи утра возгорание удалось ликвидировать.
В происшествии пострадали четыре человека, среди которых двое детей (семь и три года) и двое людей предпенсионного возраста (57 и 60 лет). Их отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU