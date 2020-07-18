Следствие назначило проверку по факту хлопка в доме в КБР

18 Июль 2020 2020-07-18T18:12:38+03:00

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Следователи начали проверку по факту хлопка газа в доме в Кабардино-Балкарии. ЧП случилось ранним утром 18 июля в городе Баксан. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

- Следователеми проведен осмотр места происшествия, совместно с представителями оперативных подразделений устанавливаются причины происшествия, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП - Северный Кавказ" писала, что в квартире на первом этаже взорвался бытовой газ. Начался пожар, жителей дома в экстренном порядке эвакуировали. К семи утра возгорание удалось ликвидировать.

В происшествии пострадали четыре человека, среди которых двое детей (семь и три года) и двое людей предпенсионного возраста (57 и 60 лет). Их отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU