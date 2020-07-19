Министр строительства Ставрополья попал под шестую статью
Бывший министр строительства Ставрополья Алексей Когарлыцкий стал фигурантом шестого уголовного дела. На этот раз его подозревают в покушении на получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Ставропольского края.
На днях, после возбуждения пятого уголовного дела, экс-министра отпустили под домашний арест. На выходе из СИЗО его ждали сотрудники следственного отдела, которые должны были доставить его в отдел по шестому делу. Внезапно мужчине, по его словам, стало плохо. Момент задержания снял отец подозреваемого.
Во время задержания экс-министр бился в агонии.
На кадрах отец фигуранта дела жалуется, что у его сына панкреатит. В отделе вместе с задержанным были медики.
Напомним, Когарлыцкий пробыл на должности четыре месяца, но за это время, по версии следствия, заработал шесть статей УК РФ. Его подозревают в многомиллионных вымогательствах и злоупотреблении полномочиями. К примеру, с представителя «Гипроздрав» за содействие он хотел больше 43 миллионов рублей, а у другого бизнесмена просил за помощь внедорожник Porsche за восемь миллионов.
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ИСТОЧНИК KP.RU