Губернатор Ставрополья рассказал о шестиметровом каменном «слоне»
Посмотреть на слонов жители Ставрополья могут не только в краеведческом музее. Об этом рассказал губернатор, опубликовав фото «слонов», созданных природой — дождями, ветром и солнцем. А находятся они в Александровском районе.
Гости и жители нашего региона могут увидеть к востоку от дороги между селами Северное и Александровское.
Сельчане ещё называют эти изваяния Каменными воротами. Они расположены как раз на въезде в Александровское.
По словам Владимира Владимирова, высота каждой скалы — 6 метров. —Впрочем, слона в одном из столбов можно разглядеть не сразу. Нужно подойти с нужного ракурса, — добавил он. Кстати, в Александровском районе ещё много других достопримечательностей. Как и во всем нашем крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU