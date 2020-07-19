Губернатор Ставрополья рассказал о шестиметровом каменном «слоне»

19 Июль 2020 2020-07-19T09:59:27+03:00

Сельчане ещё называют эти изваяния Каменными воротами. Они расположены как раз на въезде в Александровское

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Посмотреть на слонов жители Ставрополья могут не только в краеведческом музее. Об этом рассказал губернатор, опубликовав фото «слонов», созданных природой — дождями, ветром и солнцем. А находятся они в Александровском районе.

Гости и жители нашего региона могут увидеть к востоку от дороги между селами Северное и Александровское.

Сельчане ещё называют эти изваяния Каменными воротами. Они расположены как раз на въезде в Александровское.

По словам Владимира Владимирова, высота каждой скалы — 6 метров. —Впрочем, слона в одном из столбов можно разглядеть не сразу. Нужно подойти с нужного ракурса, — добавил он. Кстати, в Александровском районе ещё много других достопримечательностей. Как и во всем нашем крае.

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ИСТОЧНИК KP.RU