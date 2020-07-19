2020-07-19T10:34:01+03:00
Общество

На Ставрополье бизнес получил около 200 млн рублей на развитие производства

Заемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услуг
Ася АСРЯН@asya1693
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Заемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услугЗаемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услугФото: Евгения ГУСЕВА
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Действенной краевой мерой поддержки бизнеса во время пандемии стали кредитные продукты Фонда микрофинансирования Ставрополья.

Так, востребована у предпринимателей специальная программа кредитования - «Промышленник», по которой можно получить до 5 млн рублей сроком до 3 лет.

Заемные средства предоставляются на приобретение оборудования для создания, развития, модернизации производства товаров, работ, услуг.

Размер процентной ставки за пользование займом составляет не более 1% годовых. На начало июля Фондом выдано 58 микрозаймов по программе «Промышленник» на общую сумму 190,5 млн рублей.

Напомним, что по решению губернатора края Владимира Владимирова на докапитализацию Фонда направлено 240 млн рублей. Действуют специальные программы по выдаче микрозаймов «МИКРО-ОБОРОТ» и «БЕЗЗАЛОГОВЫЙ» на сумму до 5 млн рублей сроком до 24 месяцев под 1% годовых.

На начало июля за продлением сроков платежей по ранее взятым займам обратились около 80 предприятий и получили реструктуризацию долга на общую сумму почти 120 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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