2020-07-19T17:07:22+03:00
Происшествия

В КБР пять человек пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме

Что касается детей, то они сейчас находятся в тяжелом состоянии
Ася АСРЯН@asya1693
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Инцидент произошел сегодня, 19 июля в городе Баксан Кабардино-Балкарской республики. В квартире двухэтажного жилого дома произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-службе республиканского Минздрава.

По данным ведомства, ожоги получили пять человек: мужчина, две женщины, мальчик 2013 года рождения и девочка 2015 года рождения.

Известно, что мужчина 1959 года рождения, получивший ожоги 70% поверхности тела, а также женщина 1993 года рождения, получившая ожоги 40% поверхности тела, находятся в шоковом состоянии в реанимации Центральной районной больницы в Баксане и пока нетранспортабельны.

Мужчина подключен к аппарату ИВЛ. С ожогами 20% поверхности тела в реанимации Республиканской клинической больницы находится женщина 1963 года рождения, ее состояние стабильное.

Что касается детей, то они сейчас находятся в тяжелом состоянии. Мальчик подключен к аппарату ИВЛ. Оба ребенка находятся в детской реанимации.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Нальчике на аттракционе зависли дети. Инцидент произошел сегодня, 19 июля в столице Кабардино-Балкарии. Так, в одном из парков Нальчика дети со взрослыми купили билет и решили прокатиться на захватывающем аттракционе.

Однако, отдыхающие не догадывались, что получат дополнительную порцию экстрима.

По непонятным пока причинам, карусель перевернула пассажиров, а вот спустить назад уже не смогла. По словам очевидцев, дети со взрослыми около 10 минут провисели вниз головой.

В сети появилось видео с место событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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