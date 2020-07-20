2020-07-20T00:10:29+03:00
Общество

Внимание к ставропольским курортам усиливается на федеральном уровне

В 2019 году наш край посетили более1,5 миллиона туристов.
Ася АСРЯН@asya1693
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Внимание к курортам Ставрополья усиливается и на федеральном уровне. В России может появиться отдельный нацпроект по развитию туризма. Правительство страны уже начало разработку соответствующего документа.

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Губернатор Ставрополья тоже отметил важность развития внутреннего туризма. Кстати, в прошлом году наш край посетили более 1,5 миллиона туристов.

Тем временем Минприроды пристально присматривается к землям южных районов Ставрополья. Так, глава краевого ведомства Андрей Хлопянов сообщил, что его подчиненные планируют детально изучить, как использую земельные участки в границах особо охраняемого памятника природы гора Машук.

Еще точнее, то министерство намерено вернуть ранее исключенные из состава этой охраняемой территории земли.

Есть вероятность, что на этих участках наглые арендаторы уже успели возвести незаконные объекты. Если вдруг эта информация подтвердится, будет через суд добиваться сноса этих построек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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