2020-07-20T10:07:06+03:00
Происшествия

Видео со сгоревшим в Буденновске танком назвали фейком

Официальный комментарий выпустили в пресс-службе ЮФО
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
Поделиться:
Фото: стоп-кадрФото: стоп-кадр
Изменить размер текста:

Ролик, в котором якобы сгорает танк из буденновской военной части, назвали фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Видео появилось в социальных сетях. Авторы настаивали, что происходящее на кадрах снято в Буденновске. Техника, по словам комментаторов, принадлежит мотострелковой казачьей бригаде.

Горящий буденновский танк - фейк.Видео: соцсети

В пресс-службе Южного военного округа эту информацию опровергли. Сообщений о ЧП с танком в Буденновске им не поступало.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Грозовой дождь и град прогнозируют на Ставрополье

Непогода продлится, как минимум, два дня (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Владимиров поручил оперативно вернуть воду в Пятигорск
В Пятигорске для сокращения дефицита выключат воду
На Ставрополье мечтатель убил за отказ одолжить денег на "новую жизнь"
На Ставрополье выздоровело 64 процента больных коронавирусом
На Ставрополье из-за коронавируса объявили арендные каникулы
«Он без сознания»: появилось новое видео задержания экс-министра Ставрополья
Аттракционы «Сочи Парка» открылись с 18 июля
В Черкесске из-за ремонта перекрыли несколько улиц
За пять месяцев Ставрополье произвело больше 40 млн литров напитков
В Ставрополе неизвестные уничтожили растения из Красной книги
В Ставрополе зафиксировали тысячного больного с COVID-19
Мэрия Ставрополя проводит летний фотоконкурс
Видео со сгоревшим в Буденновске танком назвали фейком
Грозовой дождь и град прогнозируют на Ставрополье
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 101 человек
Внимание к ставропольским курортам усиливается на федеральном уровне
В КБР пять человек пострадали из-за взрыва газа в многоквартирном доме
В Ставрополе обеспечивается противопожарная безопасность
В Пятигорске из-за жары образовался дефицит воды
В Ставрополе выписали 1350 штрафов за незаконную торговлю на улице