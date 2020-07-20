Видео со сгоревшим в Буденновске танком назвали фейком

20 Июль 2020 2020-07-20T10:07:06+03:00

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Ролик, в котором якобы сгорает танк из буденновской военной части, назвали фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.

Видео появилось в социальных сетях. Авторы настаивали, что происходящее на кадрах снято в Буденновске. Техника, по словам комментаторов, принадлежит мотострелковой казачьей бригаде.

Горящий буденновский танк - фейк.Видео: соцсети

В пресс-службе Южного военного округа эту информацию опровергли. Сообщений о ЧП с танком в Буденновске им не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU