Видео со сгоревшим в Буденновске танком назвали фейком
Ролик, в котором якобы сгорает танк из буденновской военной части, назвали фейком. Об этом сообщили в пресс-службе ЮВО.
Видео появилось в социальных сетях. Авторы настаивали, что происходящее на кадрах снято в Буденновске. Техника, по словам комментаторов, принадлежит мотострелковой казачьей бригаде.
Горящий буденновский танк - фейк.Видео: соцсети
В пресс-службе Южного военного округа эту информацию опровергли. Сообщений о ЧП с танком в Буденновске им не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU