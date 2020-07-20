«Он без сознания»: появилось новое видео задержания экс-министра Ставрополья
Появилось новое видео, снятое после скандального задержания экс-министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Адвокаты сняли чиновника после приступов, на осмотре в Промышленном следственном отделе СКР по Ставропольскому краю.
Алексей Когарлыцкий в Промышленном следственном отделе СКР.
Как рассказала «КП - Северный Кавказ» адвокат Татьяна Бизяева, приступ, попавший на кадры скандального ролика, случился «из-за страха и панкреатита». Чиновник был в глубоком шоке и инстинктивно попытался убежать от правоохранителей. Но упал от боли.
Адвокат рассказала как происходило задержание Когарлыцкого
Напомним, что 16 июля суд изменил меру пресечения для Когарлыцкого на домашний арест. Вечером того же дня экс-министр вышел из СИЗО. Но его встретили четверо правоохранителей с постановлением о его приводе в СК.
Задержание экс-министра строительства Когарлыцкого в Ставрополе.
В результате чиновник не пробыл на свободе ни секунды. Медики три часа тщетно пытались привести экс-министра в норму на на территории следственного отдела. Адвокаты утверждают, что их подзащитный «был без сознания». Пришлось ехать в больницу. После обследования Когарлыцкого вновь вернули в изолятор — рассмотрев ходатайство следствия суд вновь изменил меру пресечения.
— Фигуранту уголовных дел по шести эпизодам взяточничества и превышения служебных полномочий, экс-министру Когарлыцкому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Таким образом он будет находится в СИЗО до 16 сентября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.
Кроме того, адвокат Бизяева заявила, что против него готовятся материалы еще по трем эпизодам уголовного дела. Подробности читайте в публикации «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU