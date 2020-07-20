2020-07-20T14:14:18+03:00
Происшествия

«Он без сознания»: появилось новое видео задержания экс-министра Ставрополья

Алексею Когарлыцкому вменяют взяточничество и превышение полномочий [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Алексей Когарлыцкий после приступаАлексей Когарлыцкий после приступа
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Появилось новое видео, снятое после скандального задержания экс-министра строительства Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Адвокаты сняли чиновника после приступов, на осмотре в Промышленном следственном отделе СКР по Ставропольскому краю.

Алексей Когарлыцкий в Промышленном следственном отделе СКР.

Как рассказала «КП - Северный Кавказ» адвокат Татьяна Бизяева, приступ, попавший на кадры скандального ролика, случился «из-за страха и панкреатита». Чиновник был в глубоком шоке и инстинктивно попытался убежать от правоохранителей. Но упал от боли.

Адвокат рассказала как происходило задержание Когарлыцкого

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Напомним, что 16 июля суд изменил меру пресечения для Когарлыцкого на домашний арест. Вечером того же дня экс-министр вышел из СИЗО. Но его встретили четверо правоохранителей с постановлением о его приводе в СК.

Задержание экс-министра строительства Когарлыцкого в Ставрополе.

В результате чиновник не пробыл на свободе ни секунды. Медики три часа тщетно пытались привести экс-министра в норму на на территории следственного отдела. Адвокаты утверждают, что их подзащитный «был без сознания». Пришлось ехать в больницу. После обследования Когарлыцкого вновь вернули в изолятор — рассмотрев ходатайство следствия суд вновь изменил меру пресечения.

— Фигуранту уголовных дел по шести эпизодам взяточничества и превышения служебных полномочий, экс-министру Когарлыцкому избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца. Таким образом он будет находится в СИЗО до 16 сентября 2020 года, — сообщили в пресс-службе Ставропольского краевого суда.

Кроме того, адвокат Бизяева заявила, что против него готовятся материалы еще по трем эпизодам уголовного дела. Подробности читайте в публикации «КП».

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Припадок, панкреатит от страха, три новых эпизода уголовного дела и жалобы на оперативников: дело против ставропольского «короля распила», экс-министра строительства Алексея Когарлыцкого обрастает скандальными подробностями. Задержание чиновника в момент его выхода из СИЗО, снятое на видео, вызвало широчайший резонанс. «Комсомолка» разобралась в ситуации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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