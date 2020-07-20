«Приступ панкреатита от испуга»: стали известны подробности скандального задержания ставропольского экс-министра

Припадок, панкреатит от страха, три новых эпизода уголовного дела и жалобы на оперативников: дело против ставропольского «короля распила», экс-министра строительства Алексея Когарлыцкого обрастает скандальными подробностями. Задержание чиновника в момент его выхода из СИЗО, снятое на видео, вызвало широчайший резонанс. «Комсомолка» разобралась в ситуации.

Адвокат рассказала как происходило задержание Когарлыцкого 00:00 00:00

16 июля Краевой суд Ставрополья принял решение отпустить подозреваемого в коррупции чиновника под домашний арест. Адвокаты сумели убедить судью, что их подзащитный не сможет сбежать ввиду отсутствия документов. И тем более уничтожить уже собранные улики. Вечером того же дня Когарлыцкий должен был выйти из СИЗО. Но на входе его уже ждали люди в форме. От потрясения министр даже попытался убежать обратно на территорию СИЗО.

— Его поехал встречать отец, который сообщил нам, что на месте его ждут четыре сотрудника. Мы тут же поехали туда, — рассказала «КП - Северный Кавказ» адвокат экс-министра Татьяна Бизяева. — Начала я не видела, но, насколько я понимаю, [Когарлыцкий] был очень испуган. Он отбежал обратно, они — за ним. Что происходило на режимной территории — не могу сказать. Когда он выскочил, он уже держался за живот. Потом упал на лавочку. У него случился приступ панкреатита, видимо от испуга.

Задержание экс-министра строительства Когарлыцкого в Ставрополе.

Дальше — больше. Увидев неадекватную реакцию, силовики не очень-то поверили в резкое ухудшение самочувствия. На кадрах видео заметно, что сначала они пытаются поговорить с министром, слыша в ответ лишь истошный крик. А потом берут и тащат к припаркованному автомобилю.

— Один из сотрудников дернул его за руку, считая, что он притворяется. Он упал, ударился. После обследования, медики поставили диагноз — закрытая черепно-мозговая травма. Он три часа лежал на каталке в Промышленном следственном отделе, пока ему оказывали медицинскую помощь. Температуру сбивали ему, купировали боль. Был сделан вывод, что он не может давать никаких показаний, поскольку находится без сознания, — считает адвокат.

Алексей Когарлыцкий в Промышленном следственном отделе СКР.

В следственном управлении подчеркнули, что действия следователя строго соответствовали установленным нормам.

— Алексей Когарлыцкий обвиняется в особо тяжком преступлении. Поэтому действия следователя полностью соответствовали установленному порядку действий в подобных случаях. Отметим, что суд удовлетворил наше ходатайство после возбуждения шестого уголовного дела. Когарлыцкий останется в СИЗО до 16 сентября, — пояснили в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Министр Когарлыцкий на каталке в Промышленном следственном отделе СКР по Ставропольскому краю

Напомним, что уголовное дело против экс-министра насчитывает шесть эпизодов нарушения закона. Следствие уверенно: чиновник «брал по крупному», отдавая нужным застройщикам победу в тендерах на строительство. В качестве откатов фигурируют 15,5 млн рублей и Porsche Cayenne S.

Не брезговал чиновник и другими способами обогащения. Так, при строительстве легкоатлетического манежа в документах появилось несуществующее вентиляционное оборудования. 14 млн государственных средств канули в лету. Подобный эпизод мог иметь место и во время проектирования нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

— По моим сведениям, у следствия есть материалы ещё по трем эпизодам. Конкретизировать не буду, но это связано с другими объектами. Отмечу, что мой подзащитный полностью отрицает свою вину и участие в преступных схемах, — резюмировала адвокат Бизяева.