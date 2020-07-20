На Ставрополье выздоровело 64 процента больных коронавирусом

20 Июль 2020 2020-07-20T14:53:45+03:00

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На Ставрополье выписали 4481 пациента с COVID-19. 64,1% инфицированных выздоровели, следует из данных Роспотребнадзора.

Всего в крае зафиксировали 6990 случаев заражения. 2379 пациентов (34%) еще проходят лечение, 130 (1,9%) - умерли.

Больше всего заболевших выявили в Ставрополе - в воскресенье количество случаев перевалило за тысячу. В краевой столице сейчас больше всего "активных" больных - 358. Следом идет Кисловодск (219), Пятигорск (185), Предгорный (144) и Нефтекумский (138) районы.

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ИСТОЧНИК KP.RU