2020-07-19T21:53:40+03:00
Общество

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 20 июля

«КП» называет районы Ставропольского края, где выявили коронавирус
Ася АСРЯН@asya1693
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По данным на утро 19 июля, в крае выявили 6889 (+123) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 4469, умерли 128По данным на утро 19 июля, в крае выявили 6889 (+123) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 4469, умерли 128Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 20 июля: говорим о том, как обстоят дела с COVID-19 в каждой территории региона. Как много зараженных, вылеченных и умерших - в статье "КП - Северный Кавказ".

1. Ставрополь - 1011 случая, 638 выздоровевших, 26 смертей.

2. Пятигорск - 595 случаев, 392 выздоровевших, 10 смертей (источник - мэрия).

3. Кисловодск - 436 случай, 163 выздоровевших, четыре смерти (источник - мэрия).

4. Георгиевский округ - 345 случая, 235 выздоровевших, шесть смертей.

5. Нефтекумский район - 333 случаев, 182 выздоровевших, 10 смертей.

6. Кочубеевский район - 317 случаев, 278 выздоровевших, семь смертей.

7. Невинномысск - 290 случаев, 223 выздоровевших, пять смертей.

8. Предгорный район - 275 случаев, 120 выздоровевших, три смерти.

9. Минераловодский район - 282 случаев, 145 выздоровевших, девять смертей.

10. Ессентуки - 272 случая, 222 выздоровевших, пять смертей.

11. Благодарненский район - 267 случая, 181 выздоровевший, две смерти.

12. Буденновский район - 251 случаев, 188 выздоровевших, четыре смерти.

13. Шпаковский район - 217 случаев, 106 выздоровевших, семь смертей.

14. Левокумский район - 177 случаев, 130 выздоровевших, пять смертей.

15. Советский район - 175 случай, 149 выздоровевших, смертей нет.

16. Ипатовский район - 152 случаев, 82 выздоровевших, одна смерть.

17. Арзгирский район - 147 случая, 98 выздоровевших, смертей нет.

18. Степновский район - 140 случаев, 82 выздоровевших, смертей нет.

19. Курской район - 142 случаев, 39 выздоровевших, две смерти.

20. Изобильненский район - 133 случая, 23 выздоровевших, одна смерть.

21. Железноводск - 118 случаев, 47 выздоровевших, три смерти.

22. Туркменский район - 119 случаев, 53 выздоровевших, две смерть.

23. Кировский район - 110 случаев, 94 выздоровевших, две смерти.

24. Новоселицкий район - 112 случаев, 98 выздоровевших, две смерти.

25. Петровский район - 116 случаев, 75 выздоровевший, три смерти.

26. Труновский район - 74 случая, 50 выздоровевших, одна смерть.

27. Александровский район - 58 случаев, 34 выздоровевших, одна смерть.

28. Грачевский район - 61 случай, 35 выздоровевших, смертей нет.

29. Новоалександровский район - 49 случаев, 31 выздоровевший, две смерти.

30. Андроповский район - 58 случай, 31 выздоровевший, две смерти.

31. Апанасенковский район - 41 случай, 28 выздоровевших, смертей нет.

32. Красногвардейский район - 26 случаев, 17 выздоровевших, смертей нет.

33. Лермонтов - пять случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

По данным на утро 19 июля, в крае выявили 6889 (+123) случаев заражения коронавирусом. Выздоровели - 4469, умерли 128.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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